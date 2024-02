PSG ‍: Hakimi, le dernier caprice de Mbappé au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lors de son dîner à l’Élysée mardi soir, Kylian Mbappé a démenti sa signature au Real Madrid. Mais l’attaquant du PSG est tout proche de s’engager avec le club merengue, où il adorerait jouer avec Achraf Hakimi.

Kylian Mbappé a d’ores et déjà prévenu le Paris Saint-Germain de son départ en fin de saison et sa destination fait peu de doutes. Même s’il a refusé de le confirmer durant son dîner à l’Élysée mardi soir, le capitaine de l’Equipe de France se dirige bel et bien vers le Real Madrid. La signature de l’international tricolore dans la capitale espagnole ne fait plus aucun doute et les derniers détails sont en train d’être réglés pour la venue de Kylian Mbappé au sein de la Casa Blanca. Le Real Madrid tient sa recrue phare de l’été 2024 avec « KM7 », mais ce ne sera peut-être pas la seule. Carlo Ancelotti a réclamé du renfort en défense et notamment sur les postes de latéraux.

A gauche, la priorité se nomme Alphonso Davies, avec qui un accord a été trouvé et qui pourrait rejoindre le Real Madrid cet été en cas d’accord avec le Bayern ou en juin 2025 en tant que joueur libre. A droite en revanche, il y a moins d’urgence car Dani Carvajal est sous contrat avec le Real Madrid pour encore plus d’une saison et a retrouvé son meilleur niveau. Mais selon les informations d’El Chiringuito, un certain Kylian Mbappé a une idée bien précise sur l’identité du futur latéral droit du Real Madrid pour les années à venir.

Hakimi au Real Madrid, ce sera compliqué cet été

Le média espagnol l’affirme, l’avant-centre du Paris Saint-Germain a demandé un effort au club merengue afin de recruter un certain Achraf Hakimi, son meilleur ami dans le vestiaire parisien. Ancien pensionnaire de la Casa Blanca, l’international marocain a tout pour plaire à Carlo Ancelotti mais le dossier risque d'être très complexe. Et pour cause, Hakimi est sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2026 et le club de la capitale n’a aucune raison de vendre l’un de ses meilleurs joueurs. De plus, même si cela était le cas, la concurrence sera énorme pour le Real Madrid car Manchester City est également à l’affût afin de faire d’Achraf Hakimi le successeur à venir de Kyle Walker. Autant dire que le souhait de Kylian Mbappé a peu de chances de se réaliser, même si le Français semble déjà avoir envie de jouer de son influence pour faire venir son ami au Real Madrid.