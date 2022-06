Renato Sanches au PSG, l’énorme doute ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG a ciblé Renato Sanches, en fin de contrat dans un an avec Lille.

En plus de Vitinha, que Luis Campos souhaite déloger du FC Porto, le nouveau conseiller sportif du PSG a jeté son dévolu sur Renato Sanches. En fin de contrat avec Lille dans un an, l’international portugais dispose d’un profil rare qui ferait un bien fou au Paris Saint-Germain. Lorsqu’il est épargné par les blessures, Renato Sanches est indiscutablement l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, ce qui n’a évidemment pas échappé à Luis Campos, lequel connait le joueur du LOSC par cœur. C’est ainsi que le Paris SG courtise Renato Sanches et espère le recruter lors du mercato estival. La tâche ne sera toutefois pas si simple car l’AC Milan piste également de longue date l’ex-crack du Bayern Munich. Et à en croire la dernière publication du joueur sur Instagram, celui-ci est dans le flou au sujet de son avenir.

Le PSG a les cartes en main dans le dossier Sanches

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @renatosanches18

« Choisis ce qui est bon pour ton âme, pas pour ton ego » a publié Renato Sanches, dont le message énigmatique publié sur les réseaux sociaux peut laisser penser que son choix définitif n’est pas encore fait. Ce qui est certain en revanche selon la Gazzetta dello Sport, c’est que les dirigeants de l’AC Milan continuent de faire le forcing dans le but de recruter Renato Sanches, estimé à environ 20 millions d’euros par les dirigeants de Lille à un an de la fin de son contrat dans le Nord. « Les chances de voir Sanches avec le maillot des Rossoneri la saison prochaine ne sont pas encore éliminées, mais il est clair que si le PSG décidait de ‘passer le deuxième’ pour le milieu de terrain portugais, pour Milan, cela deviendrait difficile - sinon presqu’impossible - d'être compétitif économiquement » explique de son côté Sky Sport, qui croit savoir que tout dépend du PSG dans ce dossier chaud du mercato.