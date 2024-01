Mbappé à Madrid, place à la méchanceté

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La date du 15 janvier a été entourée de rouge par la presse espagnole concernant le dossier Kylian Mbappé. A la date supposée pour la réponse du joueur du PSG, rien n'a changé, et certains pensent que le Real Madrid n'a pas besoin de lui.

Kylian Mbappé n’a évidemment pas répondu, du moins officiellement, à l’ultimatum fixé par Florentino Perez pour donner une réponse à l’offre de contrat du Real Madrid. De quoi faire durer le suspense et permettre au PSG de croire qu’une prolongation du numéro 7 est toujours possible alors que son contrat s’achève. Mais, du côté de la capitale espagnole, on prend les choses avec moins de philosophie, notamment parce que le feuilleton dure depuis plusieurs années et que forcément l’agacement commence à sérieusement poindre. Tandis que le clan Mbappé fait durer le suspense, la brillante victoire (4-1) de l’équipe de Carlo Ancelotti en finale de la Super Coupe d’Espagne face au Barça a remis de l’huile sur le feu. Nombreuses sont les voix qui, dans la presse, s’élèvent pour prévenir que cette équipe-là du Real Madrid avec Vinicius Jr, Rodrygo et Bellingham n’avait pas besoin de Kylian Mbappé.

Madrid n'a plus besoin de Mbappé ?

Ce lundi, Pablo Villa, un des journalistes les plus influents du quotidien sportif Marca n'y va pas avec le dos de la cuillère. Après la démonstration de Madrid face à Barcelone dimanche en Arabie saoudite, il estime que désormais « Mbappé n’est pas une nécessité pour ce Real Madrid » et d'affirmer que la signature de l'attaquant français du Paris Saint-Germain serait presque une erreur tant Carlo Ancelotti a mis en place une vraie machine de guerre, avec en plus des jeunes joueurs. Interrogé sur le cas Kylian Mbappé après la victoire de son équipe, Florentino Perez n'a pas voulu s'étendre sur le sujet, mais le président des Merengue a tout de même mis en avant la satisfaction des supporters madrilènes vis-à-vis de l'équipe actuelle. « Mbappé ? Ce n'est vraiment pas le jour pour en parler. C'est le jour pour féliciter les joueurs que nous avons, pas ceux des autres équipes. Nous avons marqué neuf buts en deux matchs. Les supporters du Real Madrid sont attentifs à leurs joueurs et il est facile de voir à quel point ils sont heureux de ces joueurs », a lancé le boss du Real Madrid forcément prudent sur ce thème.

Réaliste, le Paris Saint-Germain s'est imposé à Lens pour le compte de la 18ème journée de #Ligue1. (0-2) Le compte rendu du match. 🗞️#RCLPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 14, 2024

Du côté de Grada 3, qui consacre sa Une à Kylian Mbappé, on considère également que les Merengue n'ont plus réellement besoin de se focaliser sur le dossier de l'attaquant français du PSG. « La montée en puissance de Vincius et Rodrygo ou l'arrivée de Bellingham font que la signature du Français au Real Madrid n'est plus une affaire d’état (…) Il n'y a qu'une seule certitude dans le cas Mbappé : la situation, du moins en ce qui concerne le Real Madrid, n'a que peu ou rien à voir avec la situation des saisons passées. Et le Français, vu d’autres années par Florentino Pérez comme la pierre angulaire du projet sportif madrilène, n’est plus l’acteur principal qu’il ambitionnait d’être », écrit Diego Aguado, qui lui aussi pense que si Kylian Mbappé signe au Real Madrid il ne pourra plus prétendre être la superstar et le vrai leader de cette équipe. Il est désormais clair qu'en Espagne, le champion du monde 2018 est attendu au tournant s'il rejoint la Liga, de quoi susciter quelques espoirs pour le PSG.