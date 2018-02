Real-PSG : Un arbitre italien au sifflet

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le match phare entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sera aussi très suivi en ce qui concerne l’arbitrage. La saison dernière, les dirigeants et joueurs parisiens n’avaient du tout digéré l’arbitrage du désormais célèbre M. Aytekin. Ce mercredi à Madrid, la rencontre sera officiée par Gianluca Rocchi, loin d’être le plus coté des sifflets européens, mais qui grimpe régulièrement à l'échelon.

Cet arbitre italien a récemment arbitré le Real Madrid, à l’occasion de la finale de la Supercoupe d’Europe gagnée 2-1 par les Madrilènes, et il a également arbitré le récent match amical entre la France et les Pays-Bas, où la demi-finale aller de l'OL face à l'Ajax en Europa League.