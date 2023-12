Raymond Domenech prévient le PSG, il y aura zéro excuse

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'ancien sélectionneur national français n'est pas mécontent du tirage au sort qui a mis la Real Sociedad sur la route du PSG en Ligue des champions. Mais Raymond Domenech ne se mouille pas trop non plus.

John Terry a fait un petit cadeau tirant le club basque comme adversaire du PSG lors des huitièmes de finale de la C1. Si le Paris Saint-Germain aura le désavantage de se déplacer dans un stade d'Anoeta bouillant comme jamais pour le match retour, Marquinhos et ses coéquipiers sont tout de même les favoris de ce choc européen, ce qui n'était pas évident tant il y avait des monstres dans les adversaires possibles du PSG (Madrid, Munich, Man City...). Rarement vernis dans le passé au tirage au sort, les champions de France ont cette fois eu de la chance, même s'il faudra venir à bout d'une solide équipe espagnole. Raymond Domenech pense que cette fois Paris n'aura pas d'excuse en cas d'élimination et doit assumer ce statut rarissime.

Le PSG vise les quarts de finale, et sera le favori

Notre calendrier des huitièmes de finale de la @ChampionsLeague 🆚 la Real Sociedad🗓️



🔘 Match aller le mercredi 14 février 2024 au Parc des Princes.

🔘 Match retour le mardi 5 mars 2024 au stade d'Anoeta de Saint-Sébastien.#WeAreParis #UCL https://t.co/pIOYbbRK5v pic.twitter.com/cG0Jl8quvM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 18, 2023

Pour l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, la Real Sociedad est un vrai gros adversaire solide pour le PSG, mais ce n'est pas un monstre. Et le leader de la Ligue 1 va devoir accepter le costume de favori, ce qui était rarement le cas ces dernières saisons. « On peut être satisfait quelque part car d’habitude quand le PSG est second de son groupe, il tombe sur les gros. Cette fois-ci, ils seront les favoris de cette confrontation et ils n’auront pas la moindre excuse. C’est mille fois mieux de rencontrer la Real Sociedad, et ça me plait de voir comment ils vont faire face à une équipe qui est solide, qui n’a pas d’individualité et comment ils vont résister à une équipe que l’on ne manoeuvre pas facilement », prévient Raymond Domenech, qui voit Paris en bonne position pour rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Il est vrai qu'une élimination face à la Real Sociedad serait tout de même une énorme contre-performance pour une écurie comme le PSG.