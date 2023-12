Le PSG tire la Real Sociedad, la bonne surprise ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Deuxième de son groupe de Ligue des champions, le PSG savait que c'est un gros club qui devait se profiler sur sa route lors des huitièmes de finale. Mais finalement c'est le plus petit des premiers qui est au menu parisien avec la Real Sociedad.

Wembley accueillant la prochaine finale de la Ligue des champions, le 1er juin 2024, c'est John Terry qui tirait au sort les huitièmes de finale de la C1. Le moins que l'on puisse dire est que la légende du football anglais a été gentil avec le Paris Saint-Germain, puisque Kylian Mbappé et ses coéquipiers affronteront la Real Sociedad, l'adversaire que tout le monde voulait avoir dans le groupe des clubs classés premiers.

On ne connaît pas encore la date précise de cette double confrontation, puisque le calendrier sera déterminé vers 18 heures ce lundi. On sait seulement que le match aller aura lieu le 13, 14, 20 ou 21 février and le match retour le 5, 6, 12 ou 13 mars. Absents pour ce tirage, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos vont avoir un peu de temps avant de réagir à cette affiche qui doit plutôt les rassurer.

Programme des 8es de finale de Ligue des champions

Porto - Arsenal

Naples - FC Barcelone

PSG - Real Sociedad

Inter Milan - Altlético Madrid

PSV - Dortmund

Lazio - Bayern Munich

Copenhague - Manchester City

Leipzig - Real Madrid