PSG ‍: 10 milliards d'euros par an, le clan Mbappé est impitoyable

En prolongeant au PSG il y a deux ans, Kylian Mbappé a négocié un salaire défiant toute concurrence puisque l’international français touche près de 70 millions d’euros par an dans la capitale.

Footballeur le mieux payé d'Europe, Kylian Mbappé a négocié des émoluments colossaux lors de sa prolongation au Paris Saint-Germain en mai 2022. L’international tricolore perçoit un salaire délirant qui dépasse 70 millions d’euros bruts par an, soit plus de 50 millions d’euros nets. Un salaire de première classe auquel Kylian Mbappé va devoir renoncer s’il décide de rejoindre le Real Madrid puisque le club merengue lui propose la moitié de cette somme selon la presse espagnole. En attendant de savoir quel sera le choix de l’ancien Monégasque, sa mère Fayza Lamari s’est laissée aller à quelques révélations dans Envoyé Spécial sur France 2.

L’épisode consacré à Kylian Mbappé sera diffusé jeudi 18 janvier mais Le Parisien a relayé un extrait ce celui-ci. La mère et représentante de l’attaquant du PSG est sans langue de bois au sujet des émoluments colossaux de son fils. « Il n’y a pas de culpabilité, ni de honte. Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris car c’est le système qui veut ça » a purement et simplement lancé la mère de Kylian Mbappé, à qui on ne peut pas reprocher un manque de franchise et d’honnêteté sur ce sujet tabou en France de l’argent.

Dans cet extrait d’Envoyé Spécial retranscris par Le Parisien, la mère de Kylian Mbappé évoque également l’association « Inspired by Kylian Mbappé » géré par le joueur et sa mère. Une association créée en 2020 qui aide une centaine de jeunes à accomplir leurs rêves professionnels. A ce sujet encore, Fayza Lamari est sans langue de bois. « Je lui ai dit : ‘en dessous de 30 % (des bénéfices), je ne fais pas ! Je me retire et je fais comme tout le monde : je pars en vacances aux Maldives, mais je ne bosse pas pour toi’. Au début, je lui avais dit on fait 50/50 mais on a discuté et on est tombé à 30. Cela représente des millions » lance-t-elle. Pour en savoir plus, il faudra attendre la diffusion de l’épisode mais à priori, les gens en apprendront plus sur l’empire Kylian Mbappé.