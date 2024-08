Rashford au PSG, l'énorme coup de poker

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En discussions avec Manchester United pour Jadon Sancho, le PSG pourrait surprendre tout le monde en jetant son dévolu sur Marcus Rashford, dont les récentes prestations chez les Red Devils inquiètent.

Le mercato avance et Luis Enrique n’est toujours pas satisfait à 100% de son effectif. L’entraîneur du Paris Saint-Germain souhaite voir débarquer au moins un joueur capable de concurrencer Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sur les côtés de l’attaque et pour l’instant, l’ancien sélectionneur de la Roja ne voit rien venir. Désiré Doué est proche de signer, mais l’actuel milieu de terrain de Rennes est plutôt vu comme un joueur d’axe. Ces dernières heures, des discussions ont été relancées avec Manchester United pour Jadon Sancho, mais les positions des deux clubs sont encore très éloignées puisque les Red Devils réclament 60 ME au Paris SG pour l’international anglais.

Une somme que le club parisien n’est pas prêt à poser sur la table pour un joueur irrégulier, qui sort d’une saison correcte mais pas transcendante non plus au Borussia Dortmund. C’est ainsi que selon les informations du Mirror, le Paris Saint-Germain pourrait surprendre tout le monde avec une décision choc dans les jours à venir en laissant tomber la piste Jadon Sancho et en réactivant celle menant à l’un de ses coéquipiers en la personne de Marcus Rashford, en grosse difficulté depuis plusieurs mois à Old Trafford.

Le PSG de retour sur la piste Marcus Rashford ?

« Même s'il est peu probable que le joueur quitte son club formateur, le PSG a les moyens financiers de conclure l'affaire. Les Red Devils auraient fixé un prix de plus de 70 millions de livres sterling pour Rashford, qui était intéressé par l'équipe française en 2022. Le PSG a perdu sa star Kylian Mbappé et a besoin d'un nouvel ailier de premier plan pour le remplacer. Rashford pourrait être l'homme de la situation, aussi improbable que cela puisse paraître » écrit notre confrère britannique Ben Crawford. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain sera prêt à poser les 80 ME réclamés par Manchester United pour Marcus Rashford, qui présente l’avantage d’être polyvalent en étant aussi bien capable de jouer en pointe ou sur un côté. Son profil colle en tout cas à ce que recherche Luis Enrique, c’est désormais à l’état-major du PSG de jouer.