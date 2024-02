Rafael Leao, sa clause libératoire terrifie le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG est bel et bien intéressé par Rafael Leao afin de prendre la succession de Kylian Mbappé, mais la clause libératoire de l’international portugais à l’AC Milan freine les ardeurs parisiennes.

Le départ de Kylian Mbappé est acté pour le Paris Saint-Germain, qui s’active d’ores et déjà pour trouver un successeur à l’international français. Victor Osimhen, Marcus Thuram ou encore Marcus Rashford ont été cités mais la piste la plus chaude semble mener à Rafael Leao, que Luis Campos connait bien pour l’avoir recruté à Lille il y a quelques années. L’international portugais verrait d’un bon œil un départ de l’AC Milan en fin de saison et nul doute qu’il ne serait pas insensible à l’idée de rejoindre le PSG afin de remplacer Kylian Mbappé.

L’intérêt du PSG pour Rafael Leao est réel, comme le confirme la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. A en croire le journal aux pages roses, des contacts directs et constants existent entre l’avocat de Rafael Leao et l’état-major du Paris Saint-Germain. Le père du joueur ainsi que Jorge Mendes sont également au cœur des discussions mais à ce jour, aucune offre n’a été formulée par le champion de France en titre pour l’ailier gauche supersonique de l’AC Milan. C’est la clause libératoire de Rafael Leao qui freine pour l’instant les ardeurs du Qatar, qui n’a pas l’intention de payer 175 millions d’euros pour recruter l’ancien Lillois.

Rafael Leao a une clause libératoire à 175 millions d'euros

Le Paris Saint-Germain aimerait négocier avec l’AC Milan un transfert à une somme bien inférieure mais pour l’heure, le club lombard ne souhaite pas discuter et envoie les clubs intéressés par Rafael Leao au montant de la clause libératoire de ce dernier. Pour cette raison, les discussions sont pour l’instant au point mort dans ce dossier même si à n’en pas douter, la situation pourrait se décanter au cœur de l’été, si Rafael Leao exprime clairement le désire de quitter la Série A. Quoi qu’il en soit, le PSG maintient le contact avec l’entourage du joueur et tentera de se mettre d’accord avec Rafael Leao afin de pouvoir rapidement boucler l’affaire en cas d’accord avec l’AC Milan. Ce qui est toutefois loin d’être le cas pour l’instant…