PSG : La FIFA fait flipper le Barça dans le dossier Rabiot

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A la surprise générale, le FC Barcelone a publié un communiqué au sujet d’Adrien Rabiot, ce dimanche après-midi.

Dans celui-ci, on apprend notamment que le club catalan n’a pas officiellement trouvé d’accord avec le Français, malgré une réelle envie de le recruter à moyen terme. Mais la question qui se pose, c’est pourquoi Barcelone s’est-il senti obligé de communiquer, alors qu’il est sur le point de rafler la mise dans cet épineux dossier ? La raison est finalement assez simple, selon les informations obtenues par le Mundo Deportivo.

En réalité, le FC Barcelone craindrait tout simplement une sanction de la FIFA, qui interdit aux clubs de négocier officiellement avec des joueurs avant les six derniers mois de son contrat. Ce communiqué a également permis au club catalan de répondre à Antero Henrique, lequel expliquait récemment qu’il était « déçu et choqué de l’attitude du Barça, qui ne respecte pas les règles ». Plus que jamais, c’est la guerre entre le Paris Saint-Germain et Barcelone. Et visiblement, tous les coups sont permis.