PSG : Zidane veut ce Parisien au Real, c’est cadeau !

Dans : PSG.

Les échanges entre le Real Madrid et le PSG sont relativement fréquents ces derniers temps, et cela se fait généralement en bonne intelligence et sans scandale.

Certes, le Paris Saint-Germain pourrait l’avoir mauvaise après avoir dépensé 25 ME pour faire venir Jesé et ses 13 matchs en quatre ans. Mais depuis, les échanges pour Alphonse Areola et Keylor Navas ont permis à chacun d’y trouver son compte. L’été prochain s’annonce plus tendu avec la volonté de la Maison Blanche de faire venir Kylian Mbappé. Mais le champion du monde français n’est pas le seul joueur du PSG à faire saliver Zinedine Zidane. Kimpembe ? Neymar ? Verratti ? Marquinhos ? Di Maria ? Non, il s’agit de Julian Draxler selon Don Balon.

L’Allemand possède visiblement une belle cote auprès de l’entraineur français, qui apprécie son profil polyvalent et sa qualité de passe, et estime pouvoir le relancer dans un rôle axial à la Toni Kroos. Draxler a l’énorme avantage d’être libre de tout contrat à la fin de la saison, et le PSG l’a bien compris, il n’y aura pas de départ en janvier, sauf coup de théâtre, et encore moins de prolongation, même si Thomas Tuchel peut encore être amené à l’utiliser. Son arrivée ne coûterait donc pas grand chose au Real Madrid, même si ce choix peut surprendre. Florentino Pérez rêve plus de recruter en Ligue 1 des joueurs du calibre de Mbappé, Camavinga ou Aouar. Mais malgré les économies réalisées cet été, tout le monde ne pourra pas venir, et c’est pourquoi les Merengue travaillent aussi sur des pistes moins onéreuses.