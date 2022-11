PSG : Zidane priorité de Paris, le Qatar démasqué

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Zinedine Zidane était bel et bien la priorité absolue des dirigeants qataris du PSG pour prendre la succession de Mauricio Pochettino l’été dernier.

Après la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain l’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi répétait à qui voulait bien l’entendre que l’ex-manager du LOSC et de Nice avait toujours été son unique priorité pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. « On n'a jamais parlé avec Zidane. J'adorais le joueur et j'adore le coach. J'ai le plus grand respect pour lui mais on n'a jamais parlé avec lui. Christophe Galtier a toujours été l'option numéro 1 » confiait le président du PSG lors de la présentation à la presse du natif de Marseille. Christophe Galtier priorité du Qatar pour succéder à Mauricio Pochettino, le mensonge était un peu trop gros pour être vrai selon Mundo Deportivo, qui est revenu sur les coulisses de ce changement d’entraîneur dans son édition du jour.

Le Qatar négociait bien avec Zidane

Et pour le média espagnol, il est clair que Nasser Al-Khelaïfi ne dit pas toute la vérité puisque le Mundo Deportivo affirme que Zinedine Zidane a rencontré l’Emir du Qatar en personne durant l’été afin de discuter d’une potentielle signature au Paris Saint-Germain. Des négociations ont été menées entre le PSG et l’ancien milieu offensif de l’Equipe de France, champion du monde avec les Bleus en 1998. Le projet parisien n’a pas laissé insensible Zinedine Zidane, qui voyait d’un très bon œil de reprendre une équipe composée en partie de Kylian Mbappé, lequel venait de signer sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 en faveur du club de la capitale. Mais selon le Mundo Deportivo, c’est l’optique de prendre en mains l’Equipe de France après le Mondial au Qatar qui a fait pencher la balance et qui a poussé Zinedine Zidane à refuser l’offre parisienne.

Zidane, les Bleus avant le PSG

En effet, pour le Mundo Deportivo, il ne fait aucun doute que Zinedine Zidane fait d’un retour en Equipe de France une priorité absolue. Lors de ses dernières déclarations publiques, « Zizou » ne s’en était d’ailleurs pas caché tout en gardant de la retenue et un immense respect pour le sélectionneur en place Didier Deschamps. « Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là (après la Coupe du monde) ou pas. Quand je dis que j'ai envie de prendre un jour l'équipe de France, je l'assume. Aujourd'hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l'opportunité se présente ensuite, alors je serai là » confiait l’ancien entraîneur du Real Madrid dans les colonnes de L’Equipe en juin dernier. Reste maintenant à voir quelle sera le parcours des Bleus à la Coupe du monde alors que pour rappel, Noël Le Graët a bien fait comprendre que Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur tricolore après le Mondial s’il n'atteignait pas les demi-finales. Si la France se qualifie pour le dernier carré en revanche, « DD » aura la main quant à son avenir.