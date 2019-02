PSG : Zidane, le plan B d’Al-Khelaïfi si Tuchel se rate

Dans : PSG, Ligue 1.

Après une année de repos, tout le monde s’attend à voir Zinédine Zidane sur le banc d’un grand d’Europe la saison prochaine.

Le nom du Français revient notamment du côté de Manchester United, et surtout à la Juventus Turin où l’on évoque avec insistance un possible départ de Massimiliano Allegri. Il faut dire que le retour du jeune technicien n’est pas difficile à imaginer compte tenu de son passé bianconero. Ce mercredi, Tuttosport confirme l’intérêt du champion d’Italie mais sans pour autant s’emballer. En effet, la Juve serait consciente que sa cible possède beaucoup d’autres pistes, dont une qui pourrait mener au Paris Saint-Germain !

Le média italien affirme que l’ancien coach du Real Madrid représente une alternative aux yeux du président Nasser Al-Khelaïfi en cas d’échec de Thomas Tuchel. Une simple hypothèse puisque l’Allemand donne pour le moment entière satisfaction à ses supérieurs. Le PSG fait bonne impression en Ligue des Champions et se dirige vers les quarts de finale après sa victoire à Old Trafford (0-2). A moins d’une improbable catastrophe en fin de saison, on voit mal Paris changer d’entraîneur cet été.