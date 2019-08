PSG : Zidane et son patron s'entendent pour le duo Pogba-Neymar ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En conférence de presse vendredi, Leonardo a publiquement indiqué que Neymar était sur le départ au Paris Saint-Germain. Néanmoins, le directeur sportif parisien n’a apporté aucun indice sur le futur club du Brésilien. Assurément, cela va se jouer entre le FC Barcelone et le Real Madrid et ces dernières heures, c’est le club merengue qui semble favori dans ce dossier. Selon Pierre Maturana, même si Zinedine Zidane n'était pas chaud pour faire venir Neymar, il peut trouver un terrain d'entente pour que chacun y retrouve les siens et que le duo Pogba-Neymar . Explications…

« Moi je suis persuadé depuis le début que le Real Madrid prépare une énorme fin de mercato. Ils veulent clôturer un mercato en mode hyper galactique, alors que voilà quelques saisons qu’il recrutait moins. Je pense qu’il n’est pas impossible qu’à un moment, s’il est vrai que Zinedine Zidane ne veut pas de Neymar, Zizou et son président se disent : « il y en a un pour toi et un pour moi. » Tu prends Neymar et je prends Pogba. Ils ont quand même l’argent pour le faire. Les deux équipes ont encore des joueurs à vendre et il y a de quoi visser le truc. Je pense que le Real Madrid ne va pas tarder à faire la vraie offre pour Pogba » a indiqué le chroniqueur de la Chaine L’Equipe.