Luis Enrique foudroie Ousmane Dembélé

Par Claude Dautel

Suspendu contre Salzbourg, Ousmane Dembélé va faire son retour dans le groupe du PSG pour la réception de l'Olympique Lyonnais. Mais Luis Enrique est très clair concernant son attaquant.

Ce n'est pas réellement une surprise, entre l'entraîneur du Paris Saint-Germain et Ousmane Dembélé, il y a de l'eau dans le gaz depuis plusieurs semaines. Luis Enrique n'apprécie pas l'attitude parfois trop relax de son attaquant vedette, et son expulsion contre le Bayern Munich a été très mal perçu par le technicien espagnol. Au point même que Dembélé a goûté du banc de touche, et que rien ne dit que ce ne sera pas encore le cas dimanche soit au Parc des Princes face à l'OL.

Luis Enrique : « Être à la hauteur de ce genre de match »



L’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est exprimé en conférence de presse à la veille du match face à Lyon. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 14, 2024

Enrique l'a plusieurs fois démontré, personne ne lui dictera ses choix et il n'a aucune crainte à l'idée de laisser sur la touche une de ses vedettes. A la veille du rendez-vous très attendu contre une équipe de Lyon flamboyante en Ligue 1 et en Europa League, le coach parisien a été clair au moment d'évoquer sa relation avec Ousmane Dembélé, même s'il n'a pas cité le nom de ce dernier.

Questionné sur son attaquant, Luis Enrique a tout même remis les pendules à l'heure en rappelant qu'il était le seul patron au Paris Saint-Germain et que ses joueurs devaient l'accepter. « J’ai la même relation avec tous les joueurs. Je suis leur entraîneur, pas leur père, leur frère, leur brother ou je ne sais quoi. Je dois toujours prendre les meilleures décisions possibles pour l’équipe. Je veux sortir mes joueurs de leur zone de confort. J’ai toujours fonctionné ainsi dans ma carrière et je n’ai pas l’intention de changer », a fermement expliqué l'entraîneur du PSG à la veille de ce choc contre l'OL pour lequel il aura besoin de toutes ses forces vives sur le plan offensif, un secteur où Dembélé et ses coéquipiers ont fauté ces dernières semaines.