PSG : Zidane dans l'ombre, Galtier en grand danger

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'avenir de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain est de plus en plus flou, la défaite face au Bayern Munich sous les yeux de l'Emir du Qatar ayant été une pierre de plus dans le jardin de l'entraîneur français. La température est bouillante du côté du Parc des Princes, et l'ombre de Zinedine Zidane est toujours là.

Une semaine après le naufrage de Lionel Messi et ses coéquipiers au Vélodrome contre l’OM, résultat qui avait provoqué la colère des supporters parisiens, la situation a empiré au PSG, puisque les champions de France sont désormais en danger en Ligue 1, mais encore et surtout en Ligue des champions. Et c’est une évidence, si Christophe Galtier a eu une période euphorique à sa signature à Paris, cela fait désormais trop longtemps et le doute sur la capacité de l’ancien entraîneur niçois de réussir à s’imposer gagne non seulement le rang des supporters, mais aussi celui des journalistes, y compris ceux qui suivent l’actualité quotidienne du Paris Saint)-Germain. C’est notamment le cas de Dominique Sévérac.

Galtier n'a plus d'avenir au PSG

Ce mercredi, le journaliste du Parisien reconnaît que pour Christophe Galtier, la situation devient explosive et les trois défaites consécutives du PSG en une semaine ont mis l’entraîneur français dans une position presque intenable. « Cette défaite fragilise considérablement la position de Christophe Galtier car il est un entraîneur qui ne gagne pas, à la tête d’une équipe qui s’exprime mal et dont il ne parvient plus à trouver une solution pour la changer, la ranimer même si le retour de Kylian Mbappé va hausser mécaniquement le niveau de cet ensemble informe. On connaît l’histoire dans le football, et à Paris en particulier, des têtes vont être réclamées, d’autant plus si un homme aux allures providentielles est libre, comme l’est Zinédine Zidane », prévient Dominique Sévérac, qui n'est pas le seul à envisager un scénario catastrophe pour Galtier et le Paris Saint-Germain, et la possible venue rapidement de Zinedine Zidane dans la capitale.

👎 "Christophe Galtier a montré ses limites au plus haut niveau"



🔵 @RomainBeddouk décrypte la défaite face au Bayern dans son billet 100% PSG 👂 à réécouter en podcast sur toutes les plateformes et ici ➡️ https://t.co/SfEKesGEqz pic.twitter.com/5ORJ9zJfGD — France Bleu Paris (@francebleuparis) February 15, 2023

Sur France Bleu Paris, Romain Beddouk remet lui aussi en cause les choix de Christophe Galtier et pose la question qui fâche sur l'avenir de ce dernier sur le banc du PSG cette saison. « On a vu hier un Christophe Galtier perdu dès sa composition d’équipe (…) Dans la défaite face au Bayern Munich, si l’on met bout à bout ses erreurs, cela fait beaucoup pour un seul homme. Alors oui il n’a pas été aidé par un Neymar brouillon et un Messi peu visible, mais c’est le revers lorsqu’on compte autant sur les individualités plutôt que de créer un collectif cohérent. Christophe Galtier a montré ses limites au plus haut niveau mardi soir, et je pense que son avenir doit être questionné pour le bien du Paris Saint-Germain », a lancé le journaliste francilien, qui n'a toutefois pas évoqué le nom de Zinedine Zidane, même si en l'état actuel des choses on voit mal qui autre que Zizou pourrait devenir entraîneur d'un PSG qui enchaîne les techniciens et les déceptions.