PSG ‍: Marquinhos cible à 40ME de l'Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Capitaine et vétéran de l'effectif parisien, Marquinhos est lié avec le PSG jusqu'en 2028. Mais l'Arabie Saoudite tourne de plus en plus autour du défenseur brésilien.

Arrivé discrètement au PSG en 2013 en provenance de l’AS Rome, Marquinhos est depuis onze ans un titulaire indiscutable au coeur de la défense du Paris Saint-Germain, dont il est même devenu le capitaine. Les entraîneurs sont passés, mais l'international brésilien n'a jamais mis été en danger, même si parfois certains lui ont reproché une vraie fragilité mentale. Dernier rescapé de la fameuse remontada, Marquinhos a encore trois ans et demi de contrat avec le club de la capitale, et il bénéficie de la totale confiance de Luis Enrique. Mais son avenir chez les champions de France fait déjà l'objet de rumeurs, lesquelles sont relayées dans L'Equipe. Car, à 30 ans, le natif de Sao Paulo pourrait s'offrir un dernier challenge très rémunérateur avant de rentrer pourquoi pas dans son pays. Les portes du championnat d'Arabie Saoudite sont en effet grandes ouvertes pour Marquinhos.

Marquinhos dans le doute sur son avenir au PSG

Le quotidien sportif confirme que des clubs de la Saudi Pro League ont un oeil plus qu'attentif sur le défenseur et capitaine brésilien du Paris Saint-Germain, au point même d'avoir noué des contacts avec le clan Marquinhos. « Le royaume n’a pas renoncé à faire venir Marquinhos et maintient le contact avec son frère, qui est aussi son agent. A coup sûr, de nouvelles offres alléchantes arriveront dans quelques mois. Reste à savoir ce que décidera alors le capitaine du PSG », confirment nos confrères. Cependant, Paris a tout de même un gros atout, c'est que le joueur se plaît énormément dans la capitale, avouant même plusieurs fois qu'il se voyait bien finir sa carrière au Paris Saint-Germain.

Et surtout, le championnat saoudien commence à battre de l'aile, les audiences à l'étranger n'étant pas loin d'être ridicules, ce qui devrait évidemment calmer la course aux salaires décrétée il y a deux ans. D'autant plus que désormais l'Arabie Saoudite a la certitude d'organiser le Mondial 2034 et n'a plus vraiment besoin de charmer tout le monde. A Marquinhos de voir ce dont il a envie, mais du côté du PSG, le départ du défenseur brésilien n'est pas du tout vu comme une solution lors des prochains marchés des transferts.