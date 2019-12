PSG : Quand Mbappé vote Benzema

Dans : PSG.

En ce mois de décembre, Kylian Mbappé a obtenu le titre de meilleur joueur français de l’année par le magazine France Football.

Et ce titre est loin d’être anodin pour l’attaquant du Paris Saint-Germain puisque qu'il est tout simplement décerné par les anciens « joueurs français de l’année ». Ngolo Kanté ou encore Karim Benzema ont donc, par exemple, été appelés à voter. Vainqueur cette année, Kylian Mbappé s’est également amusé à dévoiler son top 5. Et selon lui, c’est incontestablement Karim Benzema qui méritait d’obtenir le trophée, grâce à sa saison exceptionnelle en Ligue des Champions avec le Real Madrid.

Mbappé a voté Benzema

Ironie du sort, Karim Benzema, également invité à donner ses cinq meilleurs joueurs français sur l’année civile, a accordé la place de numéro 1 à… Kylian Mbappé. Certains autres résultats sont en revanche beaucoup plus surprenants. Vainqueur de l’édition en 2017 et donc invité à voter, Ngolo Kanté a pris la décision de placer Moussa Sissoko, finaliste de la dernière Ligue des Champions avec Tottenham, en tête des votes. Plus surprenant encore, Thierry Henry a privilégié à 100 % les défenseurs puisqu’il a accordé les deux premières places de son classement à Aymeric Laporte et à Clément Lenglet, placés devant Kylian Mbappé. Comme quoi les goûts et les couleurs sont très différents d’une personne à l’autre, tout autant que la sensibilité footballistique des différents acteurs du footbal à travers les générations.