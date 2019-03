PSG : Zidane débarque, Courtois éjecté vers Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid n’a pas fini de provoquer les rumeurs les plus folles.

L’entraineur français possède une énorme enveloppe pour recruter l’été prochain, et il a également ses certitudes sur les membres de son effectif. Ainsi, des joueurs comme Marcelo ou Keylor Navas voient forcément d’un bon œil cette arrivée, eux qui ont passé une bonne partie de la saison sur le banc de touche depuis le départ de l’ancien Ballon d’Or. Le journal espagnol Ok Diario va même plus loin, en annonçant qu’avec ce come-back, Thibaut Courtois peut faire ses valises s’il ne veut pas se contenter du banc de touche la saison prochaine.

Malgré le pactole dépensé par la Maison Blanche pour le faire venir de Chelsea l’été dernier, le Belge n’a pas convaincu. Son contrat court jusqu’en juin 2024, mais plusieurs clubs envisagent de se positionner pour récupérer l’ancien portier de l’Atlético Madrid. Dans la liste, on retrouve le Paris Saint-Germain au premier rang, l’épisode Buffon face à Manchester United ayant, lui aussi, totalement changé les perspectives du club de la capitale à ce poste. A noter que le Bayern Munich, pour la succession de Manuel Neuer, ainsi qu’Arsenal, la Juventus et Manchester United, sont également cités parmi les clubs intéressés. Du beau monde pour un gardien qui pourrait être mis en difficulté, mais qui sera tout sauf gratuit tout de même.