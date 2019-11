PSG : Zéro sanction pour les Ultras après Paris-Marseille

Dans : PSG.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a été clémente avec le Paris Saint-Germain suite aux deux matchs contre Nice et l'Olympique de Marseille au Parc des Princes.

Du côté du Paris Saint-Germain, on attendait avec une crainte très relative les décisions de la commission de discipline de la LFP au sujet de l’attitude des supporters du Virage Auteuil lors de la réception de Nice, le 18 octobre, mais surtout de l’Olympique de Marseille neuf jours plus tard. Mais ce mercredi soir, la sanction est tombée et Nasser Al-Khelaifi peut dormir tranquille, il n’aura pas à gérer des soucis supplémentaires avec le CUP. En effet, concernant la réception du Gym, l’affaire liée à l’usage de fumigènes a été classée, le club ayant pris des « mesures tangibles » suite à cela. Pour ce qui concerne la rencontre face à l’OM, marquée là encore par l’usage d’engins pyrotechniques, mais également quelques banderoles virulentes, la commission de discipline a prononcé la fermeture de la partie basse de la tribune Auteuil...avec sursis. Autrement dit, le Paris Saint-Germain est sous la menace d’une sanction ferme, mais s'en tire cette fois sans dommage.