PSG - Yzeure, le foot féminin se prend une claque

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche a lieu la finale de la Coupe de France féminine entre le PSG (D1) et Yzeure (D2). Un match plus que déséquilibré qui fait déjà beaucoup parler...

Le PSG féminin est aux prises avec Yzeure ce dimanche en finale de la Coupe de France à Dijon. Championnes de France en titre et dotées d'un effectif de grand talent avec un budget XXL, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle sont logiquement les grandes favorites de cette rencontre. Et cela s'est vite vérifié, malheureusement pour le suspense de cette finale. En effet après à peine un quart d'heure de jeu, le PSG a déjà plié le match en inscrivant... cinq buts. Marie-Antoinette Katato (3', 7'), Paulina Dudek (9'), Ashley Lawrence (12') et Sara Däbritz (14') se sont jouées très facilement de la défense d'Yzeure. Une équipe d'Yzeure qui ne compte aucune joueuse professionnelle dans ses rangs et qui n'a que quatre remplaçantes à sa disposition, dont l'ancienne internationale qui est entraineur du club désormais. Et forcément, ce score lourd fait parler sur la Toile.

Une finale déséquilibrée, c'est trop pour certains internautes

⌚ 31' Le triplé de @MarieKatoto ! Un nouveau but de la tête sur un centre d'@AshleyLawrence.#FFYAAPSG I 0-6 pic.twitter.com/WZxyJNG339 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) May 15, 2022

Cette finale entre le mastodonte parisien et la modeste équipe amatrice d'Yzeure est déjà pas mal commentée sur les réseaux sociaux. « J’ai manqué le début de la finale CDF féminines…J’allume ma télé, je mets France 4, 12 minutes de jeu… 0-4 pour le PSG... Ok », commente notamment un internaute parisien. « Ce PSG / Yzeure s'annonçait difficile pour les joueuses de D2, mais je ne pensais pas que ça serait à ce point » ; « Très mauvaise publicité pour le football féminin avec le PSG qui mène 5-0 contre Yzeure après 14 minutes de jeu en finale de la Coupe de France... » ; « Après c’est totalement normal ! Nos joueuses sont professionnelles et les leurs sont amateures. Les joueuses d’Yzeure ont un travail en + du football ! Respect à elle d’être arrivée jusqu’ici ! C’est déjà un exploit. » ; « Déjà 5-0 pour le PSG au bout de 15 minutes. Franchement, quel intérêt ? Psg / Yzeure », peut-on également voir de la part d'observateurs frustrés par une telle rencontre déséquilibrée. A noter que Marie-Antoinette Katoto a rajouté un but pour le PSG à la trentième minute. Le club de la capitale mène 6 buts à 0 à la pause et va décrocher la troisième Coupe de France de son histoire.