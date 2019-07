PSG : Youcef Atal priorité du mercato, Paris attaque !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Après s’être massivement renforcé dans l’entrejeu et en défense centrale avec les arrivées de Diallo, Gueye, Sarabia et Herrera, le Paris Saint-Germain souhaite encore recruter. Et désormais, c’est au poste de latéral droit que la direction sportive du champion de France en titre aimerait voir débarquer un joueur supplémentaire, afin de combler le départ de Dani Alves. Comme pressenti ces dernières semaines, Youcef Atal, très apprécié par l’entraîneur allemand Thomas Tuchel, constitue la priorité du Paris Saint-Germain.

« Auteur d’une bonne saison avec Nice (six buts et une passe décisive), Youcef Atal (23 ans) est une priorité de recrutement pour le PSG. Le champion de France en titre a déjà avancé ses pions en rencontrant l’entourage du joueur » indique le média Soccer Link, généralement bien informé. « Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Aiglons, l’ancien joueur de l’AC Paradou souhaite rejoindre Paris et espère que sa blessure à la clavicule n’aura aucune incidence sur son transfert ». Néanmoins, le futur propriétaire azuréen Jim Ratcliffe, bien conscient que l’Algérien est la principale valeur marchande du club, ne se laissera pas faire. Il souhaite le conserver, en lui proposant notamment une revalorisation salariale.