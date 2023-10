PSG ‍: Xavi Simons invendable, une clause secrète révélée ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté une saison par le PSG au RB Leipzig, Xavi Simons brille en Bundesliga et les premières rumeurs au sujet de l’avenir de l’international néerlandais commencent déjà à fleurir dans la presse européenne.

Après une saison convaincante au PSV Eindhoven, Xavi Simons aurait pu rester au Paris Saint-Germain mais en début de mercato, l’international néerlandais avait peur d’être privé de temps de jeu en raison de la présence dans l’effectif de joueurs tels que Lionel Messi ou encore Neymar. Les deux stars du PSG ont finalement fait leurs valises… mais Xavi Simons aussi. L’international néerlandais de 20 ans a été prêté une saison sans option d’achat au RB Leipzig, où il brille en ce début de saison aux côtés de Dani Olmo ou encore de Loïs Openda.

Chez les supporters parisiens mais également dans l’esprit de Luis Enrique, on est très impatient à l’idée de voir Xavi Simons évoluer sous les couleurs du Paris Saint-Germain, pourquoi pas dès la saison prochaine. Mais en Allemagne, on estime qu’un second prêt de Xavi Simons à Leipzig est envisageable. En ce jour de match entre les Pays-Bas et la France, le journal L’Equipe s’est penché sur ce dossier. A en croire les informations du quotidien national, le Paris SG a reçu des offres de transfert de Leipzig ou encore de Manchester United cet été

Xavi Simons prêté un an de plus à Leipzig ?

Mais des clauses stipuleraient qu’en cas de vente avant une date qui n’est pas encore dévoilée, c’est le PSV Eindhoven qui aurait perçu une somme d’argent. Pour le PSG, il n’était donc pas question de vendre Xavi Simons et à priori, cette clause sera toujours valable l’été prochain. Cela signifie que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas la possibilité de vendre le Néerlandais lors du prochain mercato estival. L’Equipe confirme par ailleurs l’existence de négociations entre Leipzig et le PSG pour un prêt d’une saison supplémentaire du joueur en Allemagne, soit jusqu’en juin 2025. Un scénario qui ferait gronder les supporters parisiens, qui veulent profiter du joyau néerlandais à Paris dès le mois de juin.