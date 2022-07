La défense du PSG est nulle, Galtier se fâche

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG en terminait avec sa tournée au Japon ce lundi. Le club de la capitale a fini en beauté avec un succès clinquant de 6 buts à 2 face au Gamba Osaka.

Christophe Galtier et ses joueurs ont terminé avec sérieux leur tournée au Japon ce lundi en pulvérisant le Gamba Osaka. Offensivement, le PSG a régalé, bien emmené en première période par Neymar, Leo Messi et Pablo Sarabia, tous les trois buteurs. Dans une défense à trois, les champions de France auront néanmoins concédé deux buts et pas mal d'occasions. Un peu inquiétant pour certains fans et observateurs, qui aimeraient voir un PSG plus solide, alors que le premier match officiel des Parisiens aura lieu le 31 juillet prochain. Ce sera lors du Trophée des champions contre le FC Nantes à Tel Aviv. Face à la presse, Christophe Galtier a lui-même regretté la trop grande fragilité de ses troupes.

Galtier tape sur les doigts de sa défense

🚨🚨🗣️ Christophe Galtier en conf de presse :



"Je vous lis, je vous écoute. Le club travaille pour améliorer et rendre plus fort cet effectif. On va prendre l'avion et quand on atterrit on aura peut-être un ou deux, voire trois joueurs de plus, quatre, cinq !" pic.twitter.com/vognfIm16l — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 25, 2022

L'ancien coach de Nice ou encore du LOSC sait que les automatismes seront longs à se mettre en place mais ne souhaite pas revoir une telle fébrilité à l'approche de la nouvelle saison. « Nous avons concédé deux buts, ce sont deux buts de trop. Même si nous avons un écart conséquent de buts, je voudrais qu'on soit difficile à battre. C'est un axe de travail conséquent. Agacé, ce n'est pas le terme. Sur le deuxième but, il faut que l'on soit plus structuré et pas désordonné. On n'était pas dans le bon timing, on n'arrivait pas à se replacer. J'insiste que c'est un axe de travail important, il faut montrer un visage plus dur pour les futurs matchs », a notamment indiqué Christophe Galtier, qui verra dans les prochaines heures un nouveau visage débarquer au PSG. Nordi Mukiele (Leipzig) va s'engager pour les cinq prochaines saisons avec les champions de France. L'international français possède l'avantage de pouvoir jouer piston droit mais aussi dans le coeur de la défense. Sergio Ramos et Achraf Hakimi sont donc prévenus.