Wijnaldum, Neymar et Messi l'ont détraqué

Par Guillaume Conte

L'excuse de la blessure de Georginio Wijnaldum n'a pas tenu, et le Néerlandais est l'exemple du joueur qui doit passer un cap au PSG.

En dépit du match nul très embarrassant à Bruges, Mauricio Pochettino n’a souhaité retirer quasiment que du positif de cette rencontre, estimant que son équipe avait encore besoin de temps pour afficher son meilleur niveau. Plusieurs joueurs du PSG ont clairement manqué leur match, mais l’entraineur argentin a pris le pari de les soutenir plutôt que de les enfoncer. Ce fut notamment le cas avec Georginio Wijnaldum, sorti à la pause tant le Néerlandais semblait hors du coup. Arrivé à Paris pour faire le lien entre le milieu et l’attaque, l’ancien de Liverpool n’arrive pas à remplir ce rôle et encore moins à donner du rythme.

Zéro ballon à Mbappé

Contre Bruges, il n’a donné que trois ballons au trio offensif, dont zéro à Mbappé. La déception est donc pour le moment au rendez-vous, même si concernant Wijnaldum, Pochettino a sorti une excuse qui a permis d’éteindre le feu. Selon l’entraîneur parisien, le milieu de terrain est revenu de la trêve internationale avec une douleur à la cheville, ce qui l’a empêché d’être à son maximum contre Bruges. Si cette excuse a déjà du mal à passer puisqu’il semblait donc risqué de faire jouer Wijnaldum avec un pépin physique, l’entraineur parisien n’avait pas beaucoup de choix, Gueye et Verratti étant déjà forfaits pour cette rencontre.

Pochettino a dit que wijnaldum était revenu de sélection avec un problème à la cheville ? MDRRRRR

De 1 c'est un mensonge et de 2 pourquoi tu le fais jouer si c'est le cas ?! Putain. — M5 ❤️💙 (@RGwx_) September 16, 2021

Mais c’est de L’Equipe qu’est venue l’information contradictoire ce vendredi. En effet, le quotidien sportif s’est renseigné auprès de la sélection Oranje. Titulaire sur les trois matchs, Wijnaldum a quitté sa sélection sans le moindre pépin physique de signalé et l’excuse fournie par Pochettino ne tient donc pas debout. La sanction de le faire sortir à la pause était donc uniquement sportive, et démontre que sa prestation n’a pas du tout satisfait le coach du PSG, même si son remplaçant, Julian Draxler, n’a pas forcément marqué beaucoup plus de points. Une preuve selon le quotidien sportif que pour le moment, le PSG ne parvient pas à trouver son rythme, et même les renforts de l’été, très sollicités en ce début de saison après l’Euro et les matchs internationaux, sont encore loin de donner leur pleine mesure.

Omar Da Fonseca a son idée

Si cette excuse physique ne tient donc pas pour Georginio Wijnaldum, il y a aussi un côté mental à prendre en compte. Omar Da Fonseca s’est penché sur la question dans les colonnes du Parisien, et le consultant vedette de BeIN Sports est certain que la présence des superstars ensemble sur le terrain peut-être un frein à la prise d’initiative de certains joueurs. Dans un premier temps, il va falloir apprivoiser cette cohabitation, pour l’ancien joueur du PSG. « L’envers du décor, c’est que ça peut chambouler certains. N’est-ce pas ce qui arrive à Wijnaldum, qui semble souffrir d’une espèce de timidité compétitive ? L’influence de ces trois mecs ne doit pas faire naître de complexe chez les autres. Pochettino a un drôle de boulot… », a livré Omar Da Fonseca, persuadé que Pochettino va devoir travailler sur bien des aspects pour mettre son équipe dans le bon sens. Car en dehors d’un Ander Herrera qui se plait à servir ses stars offensives, les milieux parisiens ont pour le moment du mal à se mettre en évidence alors qu’ils auront un rôle crucial cette saison.