PSG ‍: Luis Enrique et Mbappé, le clash est reporté ‍!

Kylian Mbappé n'a pas du tout apprécié d'être remplacé ce dimanche soir sur la pelouse du Stade Vélodrome. Sa relation avec Luis Enrique est plus fraiche que jamais mais la fin de saison sportive haletante sauve le PSG.

Au PSG, tout va bien sportivement. Le club de la capitale est encore engagé dans toutes les compétitions. La perspective de pouvoir tout rafler, dont la Ligue des champions, fait saliver plus d'un joueur. C'est logiquement le cas de Kylian Mbappé. Mais voilà, le PSG reste un club à part et les polémiques ne sont jamais loin. Ce dimanche soir à Marseille, l'ancien de Monaco a été remplacé à l'heure de jeu. Et il l'a très mal pris. Si Mbappé et Luis Enrique ne veulent pas se cartonner publiquement, en interne, la situation serait plus tendue.

L'équilibre est précaire

Selon les informations de L'Equipe, le vent est glacial entre Luis Enrique et le crack de 25 ans. Mais les deux personnalités veulent néanmoins continuer d'avancer ensemble au vu des échéances qui attendent le club de la capitale dans les prochains jours. Une paix forcée en raison de la proximité du match face au FC Barcelone où les deux hommes jouent gros. Kylian Mbappé a forcément envie de bien terminer avec son club de coeur et sait qu'il s'agit là de sa dernière chance. De son côté, l'entraineur espagnol, appuyé par ses dirigeants et sûr de lui, n'ignore pas qu'une élimination en Ligue des Champions met quasiment irrémédiablement un terme à la saison du club parisien, et permet aux problèmes d'exploser au grand jour. Autant dire qu'il est de l'intérêt commun de sortir les Catalans et de continuer l'aventure en Ligue des Champions.

Car selon le quotidien sportif, l'ancien monégasque vit réellement comme une trahison la décision de Luis Enrique de le sortir alors que le PSG pouvait rouler sur l'OM et que des espaces se créaient dans le dos de la défense marseillaise. « Le terrain, glissant, peut-il dégénérer ? À court terme, cela paraît peu probable. Tant que le PSG est engagé en Ligue des champions, et a fortiori au regard du tableau de la compétition, tout le monde a bien conscience que la période à venir est cruciale et exige de mettre de côté les amertumes, justifiées ou non. Cela vaut pour les dirigeants, très discrets. Mais aussi pour les bêtes de compétition que sont Luis Enrique et Mbappé. Les deux hommes n'ont aucune intention de galvauder l'opportunité qui s'offre à eux de marquer l'histoire. Le premier en gagnant enfin ailleurs qu'au Barça. Le second en sortant par la grande porte et en cochant plusieurs cases qui manquent encore à son palmarès, la C1 et le Ballon d'Or pour lequel il est bien placé avec ses 38 buts déjà inscrits avec le PSG cette saison. « En revanche, si Paris est éliminé de la Ligue des champions, tout est possible... », appréhende un bon connaisseur du club », explique L'Equipe ce mardi 2 avril. Les choses sont donc plutôt claires, les choix de Luis Enrique seront - difficilement - acceptés par Mbappé tant que la C1 est encore à remporter. Dans le cas inverse, les langues pourraient bien finir par se délier et l'attaquant tricolore pourrait bien ne pas se contenter d'une photo de mécontentement sur ses réseaux sociaux en guise de protestation. Au PSG, les années se suivent et se ressemblent donc. Pour s'éviter une nouvelle crise malgré les titres, les joueurs parisiens savent ce qui leur reste à faire : grimper sur le toit de l'Europe.