PSG : Messi, Depay, Wijnaldum..l'incroyable liste de Leonardo

En quête de renforts, le Paris Saint-Germain pourrait se tourner vers des joueurs arrivés en fin de contrat. Leonardo a déjà une liste et elle est impressionnante.

Le PSG va devoir faire attention durant le prochain marché des transferts, le club de la capitale, aussi riche soit-il n’ayant pas échappé aux effets directs de la crise sanitaire et du fiasco Mediapro. Alors que l’on évoque un déficit de plusieurs centaines de millions d’euros pour le club appartenant à Qatar Sports Investment, Leonardo va devoir réussir un mercato malin, surtout si Neymar et Kylian Mbappé prolongent avec le Paris Saint-Germain. Au menu du directeur sportif brésilien, qui va tout de même demander l’avis de Mauricio Pochettino, des joueurs qui seront libres. Et cela tombe bien, l’été prochain, il y aura du très beau monde disponible au mercato, et du côté du finaliste de la dernière Ligue des champions on pourrait bien en profiter pour faire de belles affaires sans vider les poches de Nasser Al-Khelaifi.

Le PSG va faire un mercato malin

Ces derniers jours, le nom de David Alaba revient très souvent du côté du Parc des princes, la presse allemande étant convaincue que le Paris Saint-Germain souhaite recruter le défenseur du Bayern Munich. Mais si l’on en croit Le Parisien, il y a pas mal de monde sur les tablettes de Leonardo. « On pense à Lionel Messi, bien sûr, mais aussi à Memphis Depay (OL), Kun Agüero (Manchester City), Lucas Vasquez (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Jérôme Boateng (Bayern Munich)… et surtout un certain Georginio Wijnaldum, le milieu de terrain de Liverpool, qui pourrait fortement intéresser le PSG », explique le quotidien francilien. Ces joueurs seront effectivement tous libres en fin de saison, et ils pourraient constituer des renforts susceptibles de rejoindre le Paris Saint-Germain sans vidanger les caisses. Bien évidemment, il faudra tenir le rythme sur le plan salarial, et le PSG ne recrutera pas l’ensemble de ces joueurs, mais le mercato 2021 est déjà lancé.