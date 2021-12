PSG : Wanda Nara et Icardi soupçonnés de fraude fiscale

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Paris Saint-Germain doit se demander quand les problèmes vont s’arrêter avec Mauro Icardi et Wanda Nara.

L’attaquant argentin du PSG vient de connaitre une première partie de saison transparente, surtout qu’il a du s’absenter plusieurs jours pour essayer de reconstruire son couple avec sa femme et représentante, dans une histoire d’adultère qui a été étalée sur les réseaux sociaux par toute la famille. Désormais, c’est un autre problème qui vise le couple récemment réconciliée. En effet, le principal journal sportif argentin Olé annonce qu’une plainte pour « corruption structurelle » et « blanchiment d’argent » a été déposée contre la société tenue par Wanda Nara, et qui gère l’argent gagné par Mauro Icardi principalement. La société, dénommée Work Marketing Football SRL a fait l’objet d’une plainte menée par l’association indépendante de bien public menée par Fernando Miguez et qui s’attaque aux malversations dans le pays.

#Ahora Denunciaron penalmente a Mauro Icardi y Wanda Nara por el presunto delito de Defraudación al Estado y lavado de activos con la sociedad Work Marketing Football SRL. La empresa que abrió en 2015 y en 2017 habría facturado 2.47 millones de euros. pic.twitter.com/uKa3NmmKHo — Carolina Villalba (@carovillalba09) December 16, 2021

L’accusation ne laisse guère de place au doute, l’enquête porte sur une possible évasion fiscale aggravée d’une fraude aux déclarations et d’autres délits dont la société créée en 2015 est soupçonnée. Fernando Miguez soupçonne clairement que le chiffre d’affaires de la société ne repose pas uniquement sur les gains officiels de Mauro Icardi dans sa carrière sportive, mais aussi des revenus au noir arrivés sur les comptes en dehors de tout contrat, afin d’éviter de payer des taxes. Mais surtout, le responsable de l’association a demandé expressément au tribunal sollicité de prononcer l’arrestation préventive des deux personnes tenancières de la société, à savoir Wanda Nara et Mauro Icardi, étant donnée la gravité des actes supposés. Présent tout récemment en Argentine, le couple n’a pour le moment pas été inquiété, et les chances de voir le tribunal pénal fédéral prendre cette mesure avec effet immédiat sont très peu probables, même si l’attaquant du PSG et son épouse se seraient bien passés de cette enquête qui va se plonger dans les comptes de leur société.