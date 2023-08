PSG ‍: Visite médicale réussie pour Dembélé

Enfin libéré par le FC Barcelone plus d’une semaine après avoir payé sa clause libératoire, Ousmane Dembélé est à Paris pour finaliser son arrivée. La visite médicale s’est bien passée selon RMC, et la signature de son contrat de cinq ans, dans le cadre d’un transfert de 50 millions d’euros, va être officialisée jeudi soir ou vendredi au plus tard. Le timing risque d’être limite pour jouer dès ce samedi contre Lorient, mais le PSG essaye de faire en sorte que cette officialisation se passe le plus vite possible pour permettre à Luis Enrique d’avoir sa dernière recrue pour le premier match de la saison.

Ousmane Dembélé has completed the medical tests as new PSG player — he’s set to be unveiled by end of the week.



Done, sealed. Saga over 🔴🔵🇫🇷 pic.twitter.com/328DFKZVpb