PSG : Mbappé et Neymar, ce défaut revient déjà, Tuchel n'a pas aimé

Dans : PSG, Ligue 1.

Gagner 4-0 à l’extérieur en Ligue 1, et arriver à se faire enguirlander, c’est la « performance » de certains joueurs du Paris Saint-Germain.

Ce dimanche, le club de la capitale a déroulé sur le terrain de l’AS Monaco, dans un match rendu facile par des buts rapides, et une équipe de la Principauté totalement à la dérive. Cela a donné lieu à une rencontre qui a beaucoup fait parler en raison de sa faible intensité, et de l’aisance avec laquelle le PSG a déroulé. En conséquence, Neymar et Mbappé n’ont clairement pas forcé sur les taches défensives, et cela ne passera pas. Thiago Silva a poussé un gros coup de gueule devant les médias en raison de ce rythme trop tranquille pour préparer les grosses échéances en Ligue des Champions, et Thomas Tuchel n’en pense pas moins.

Selon L’Equipe, l’entraineur allemand ne va pas apprécier ce relâchement alors que l’implication collective des attaquants était à nouveau à son goût contre Lille et Naples. Il faut dire que le coach parisien avait recadré ses deux stars de l’attaque sur ce point précis. Et sachant que l’ex-entraineur de Dortmund ne fait pas dans la demi-mesure, nul doute que la trêve internationale aura simplement permis de repousser un beau rappel sur l’importance d’aider le groupe dans les efforts défensifs. Surtout à l’approche du match face à Liverpool, où cette attitude avait coûté cher à Anfield en septembre.