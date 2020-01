PSG : Victime des Parisiens en C1, il les voit soulever la coupe

Dans : PSG.

Mis en échec ces dernières années, le Paris Saint-Germain semble armé pour réaliser un beau parcours en Ligue des Champions. Après avoir croisé les Parisiens avec Galatasaray (défaites 0-1 et 5-0), Mario Lemina confirme.

Le Paris Saint-Germain peut se permettre de rêver plus grand cette saison. Même si les Parisiens se montrent prudents dans leurs déclarations, les observateurs constatent à l’unanimité que l’équipe de Thomas Tuchel a les moyens de ses ambitions. Il suffit de se remémorer l’excellente phase de poules du club francilien, qui a surclassé un groupe où se trouvaient également le Real Madrid et le Galatasaray de Mario Lemina. Le milieu de terrain est donc bien placé pour estimer les chances du champion de France. Et selon lui, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont tout ce qu’il faut pour rivaliser avec les prétendants au titre.

« Comment j’ai trouvé le PSG ? Très fort ! Je suis toujours la Ligue 1 et qui dit Ligue 1 dit PSG, donc je regarde pas mal de leurs matches. Honnêtement, je les trouve plus forts que les années précédentes, a commenté l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille dans France Football. Offensivement, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à trouver une certaine alchimie. Je crois qu'ils ne sont pas loin de faire partie des favoris pour atteindre la finale de la Ligue des Champions et pourquoi pas pour la gagner... » Avant d’y parvenir, Paris devra passer les huitièmes et sortir le Borussia Dortmund, une équipe largement à sa portée.