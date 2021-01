PSG : Verratti forfait à Lorient, bonne nouvelle pour Paris !

Dans : PSG.

Positif au Covid-19, Marco Verratti ne sera pas du voyage à Lorient ce dimanche.

La victoire lyonnaise face à Bordeaux a permis aux Gones de repasser en tête du championnat. Pour reprendre cette première place, le Paris Saint-Germain devra ramener un résultat positif sur la pelouse de Lorient, ce dimanche à 15 heures. Pour cette mission, les Parisiens seront privés de Bernat, Dagba, Diallo, Herrera mais surtout Marco Verratti, déclaré positif au Covid-19. Aligné en numéro 10 lors de l'arrivée de Mauricio Pochettino, l'Italien avait depuis quelques matchs retrouvé son poste habituel, formant une paire convaincante avec Leandro Paredes. Sur les antennes de France Bleu Paris, Eric Rabesandratana a livré son avis sur l'absence du milieu de terrain.

« Je pense à Danilo, Rafinha ou Idrissa Gueye qui avaient un peu disparu de l’équipe. Ça va redonner du temps de jeu à ces joueurs-là. L’apparition de la très bonne association Verratti-Paredes m’a beaucoup plu, elle est imbattable. Contre Lorient, je pense que l’on va aller avec une paire un peu plus défensive qui sera certainement Danilo et Gueye puisqu’on a quand même les quatre devant qui ne sont pas forcément des travailleurs défensifs. Une chose est sûre, ceux qui seront en place au départ auront une chance de marquer des points auprès de l’entraîneur » a déclaré le consultant. Si le duo Verratti - Paredes semble indiscutable aux yeux de Pochettino, il ne serait pas impossible de voir le technicien choisir un milieu à trois pour le choc contre Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions le 16 février prochain. Si un tel système de jeu était choisi, il y aurait une place à prendre au sein de l'entrejeu parisien. Danilo, Gueye et Rafinha auront donc tout intérêt à se montrer performants dès que du temps de jeu leur sera offert.