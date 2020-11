PSG : Fin de l’histoire, Neymar ne reviendra jamais à Barcelone !

Dans : PSG.

Depuis sa signature au Paris Saint-Germain en juillet 2017, Neymar a régulièrement fait l’objet de rumeurs le renvoyant à Barcelone.

Il faut dire que toutes les informations au sujet de l’avenir du Brésilien n’étaient pas toujours fausses puisque Neymar a plusieurs fois tenté de forcer son retour vers le FC Barcelone. Il y a plus d’un an, la question d’un come-back du « Ney » en Catalogne s’est sérieusement posée. Mais le directeur sportif parisien Leonardo s’est montré inflexible, refusant les échanges de joueurs proposés par Josep Maria Bartomeu et Éric Abidal à l’époque. Très attaché à Lionel Messi, le n°10 du PSG a mal vécu cet épisode, avant de se reconcentrer pleinement sur son aventure à Paris et d’être plutôt performant durant le Final 8 de la Ligue des Champions.

Le Brésilien a tourné la page et visiblement, il n’a plus aucune intention de rejoindre Barcelone désormais. En effet, FC Barcelona Noticias indique en ce début de semaine que la question d’un retour de Neymar au Camp Nou ne devrait plus se poser jusqu’à la fin de la carrière du Brésilien. Le média indique notamment que le probable départ de Lionel Messi, en fin de contrat avec Barcelone à l’issue de la saison, va définitivement enterrer les dernières rumeurs autour d’un possible transfert de Neymar chez les Blaugrana. De plus, il est clairement indiqué que le vice-champion d’Espagne en titre, qui va changer de président dans les semaines à venir, n’a absolument pas les moyens de payer un transfert de Neymar, et encore moins d’assumer son salaire colossal. L’hypothèse la plus probable reste donc une prolongation de contrat au-delà de 2022 au Paris Saint-Germain. En ce sens, des négociations ont été entamées entre le champion de France en titre et l’entourage de Neymar, sans qu’aucun accord n’ait pour l’instant été trouvé malgré la volonté des deux parties de parvenir à s’entendre.