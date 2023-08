PSG ‍: Verratti finalement sauvé par Mbappé ‍?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, le PSG reçoit le RC Lens au Parc des Princes en Ligue 1. Une rencontre qui se fera une nouvelle fois sans Marco Verratti. L'avenir du milieu italien est totalement incertain à quelques jours de la fin du mercato.

Le PSG espère connaitre ce samedi soir la première victoire de sa saison en Ligue 1. Pour ce faire, les champions de France devront composer une nouvelle fois sans Marco Verratti, qui ne figure pas dans le groupe communiqué par les champions de France ce samedi. Le champion d'Europe italien est toujours annoncé sur le départ par la presse mercato. En Arabie saoudite, Al-Ahli et Al-Hilal comptent toujours passer à l'action pour rafler la mise. Mais le Qatar est aussi dans la course. Plus les heures passent et moins son départ ne semble toutefois une évidence. De là à imaginer que Marco Verratti fasse la saison en cours avec le PSG de Luis Enrique, c'est bien possible.

Verratti, tout est encore possible

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

Selon les informations du Parisien, toutes les options sont désormais sur la table. « De source interne, le joueur est susceptible de quitter le club où il évolue depuis onze ans. Mais l’éventualité de le voir rester n’est pas exclue non plus. Sa situation n’ayant pas vraiment évolué malgré l’approche de plusieurs écuries saoudiennes, qui ont un temps semblé très proches de le recruter », précise notamment le média français, qui rajoute que le PSG ne recrutera pas au milieu de terrain lors de cette fin du mercato. L'objectif est de se concentrer sur les pistes offensives. Randal Kolo Muani et Bradley Barcola sont les priorités de Luis Enrique. L'ancien du Barça estime que son milieu de terrain est à la hauteur, avec ou sans Marco Verratti, dont il n'a pas tari d'éloges en conférence de presse ce vendredi : « Je lui donne 10/10, je trouve qu’il a un excellent comportement. J’insiste mais il travaille déjà avec le reste de l’équipe. J’insiste là-dessus mais pour moi le travail avec Marco Verratti est merveilleux à la fois en tant que joueur et en tant qu’homme dans le vestiaire ». Suffisant pour être réintégré au mois de septembre ? Car ce n'est pas tout.

Mbappé compte sur Verratti

En effet, L'Equipe apporte une information susceptible de changer la donne. Le quotidien sportif révèle qu'à l'occasion d'un dîner privé à Cannes au début de l'été, Kylian Mbappé a expliqué à Petit Hibou qu'il allait rester au Paris Saint-Gemain, faisant savoir qu'il espérait qu'il en serait de même pour le natif de Pescara. Et on le sait, Nasser Al-Khelaifi est plutôt du genre à répondre favorablement aux demandes de son attaquant vedette. Alors Verratti sauvé par Mbappé ou pas, la réponse sera connue dans les prochains jours, le PSG étant toujours à l'écoute du marché, même si le temps commence à presser.