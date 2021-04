PSG : Verratti fait perdre le Paris SG, Riolo est cash

Dans : PSG.

Daniel Riolo a balancé une longue tirade à l'encontre de Marco Verratti, le joueur qui flingue le PSG à chaque match selon lui.

Neymar et Mbappé n’ont pas répondu aux attentes, Mauricio Pochettino a beaucoup tardé à faire des changements dans une équipe à bout de souffle, mais pour Daniel Riolo, le coupable de la défaite du PSG face à City est sans aucun doute Marco Verratti. Tête de Turc du consultant de RMC, le petit Italien n’apporte absolument rien à la formation parisienne selon lui, et coûte même très cher avec son placement aléatoire, son manque d'envergure physique, et sa volonté de toujours jouer dans les petites surfaces. Sans même vouloir dire son nom à voix haute, Daniel Riolo s’est payé Marco Verratti en demandant même de le virer du Paris SG en fin de saison.

« Son brassage de vent m’exaspère au plus haut point. Je me suis toujours retenu car je crois qu’il va pouvoir faire quelque chose. Mais non, quand il y a un gros match, il disparait car il n’a pas le physique d’un joueur de haut niveau. Vous avez compris de qui je parle, de tourniquet, qui ne peut pas jouer dans une équipe de haut niveau car il n’a pas le physique. Il peut jouer 40 minutes grand max, basta. Je ne veux plus le voir au PSG il ne sert à rien. Il n’était pas là contre le Bayern, il a un apport négatif. Paredes et Gueye ils en ont marre de courir pour lui, c’est pour ça qu’ils prennent des cartons. Il n’a aucune rigueur tactique, il ne sait même pas se placer, c’est un constat évident », a balancé un Daniel Riolo qui a toujours critiqué l’ancien de Pescara, et ne se prive pas d’en remettre une énième couche après ce résultat négatif. Il reste que, sans Idrissa Gueye suspendu, le PSG alignera très certainement Marco Verratti au match retour contre Manchester City, même si Mauricio Pochettino semble en effet avoir du mal à trouver la position idéale de l’Italien sur le terrain.