PSG : Verratti fait du Paris SG le favori n°1 en C1

Titulaire face à Lyon dimanche soir au Parc des Princes (4-2), Marco Verratti a réalisé un match plein au côté de son compère Idrissa Gueye.

Assurément, le Paris Saint-Germain aura besoin d’un Marco Verratti à ce niveau en Ligue des Champions, alors que se profile le match aller des 8es de finale contre le Borussia Dortmund. Un match qui suscite quelques inquiétudes chez les supporters parisiens en raison des errements défensifs aperçus contre Nantes ou Lyon. Mais pour Marco Verratti, il n’y a aucune raison de paniquer. Et pour preuve, le natif de Pescara a indiqué après le succès face à l’OL que le PSG avait sans doute la meilleure équipe d’Europe. Tout du moins sur le papier…

« Dans une équipe comme ça, il peut y avoir des moments où tu n'es pas un titulaire fixe. Mais il faut avoir confiance en lui (...) Dortmund, bien sûr qu'on est prêts. On a encore le temps. Il reste encore des matchs. Ce sera un match compliqué, certainement. Ce sera un 8e de finale de C1 dans un stade difficile. On va tout faire pour gagner. J'ai énormément confiance en cette équipe. Ça ne veut pas dire qu'on est sûrs de remporter la Champion's League, mais on a une grande équipe. Je ne vois pas d'autres équipes vraiment meilleures que nous, même si la C1, c'est toujours des matchs particuliers. On est solides, il faut avoir confiance en nous » a indiqué Marco Verratti, lequel se veut optimiste et confiant à quelques jours du match aller au Signal Iduna Park de Dortmund. Un témoignage plein de confiance qui est le bienvenu, alors que la psychose a toujours tendance à s’installer au Paris SG à l’approche des grands rendez-vous européens…