PSG ‍: Verratti en Arabie Saoudite, Daniel Riolo l'humilie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato réserve toujours son lot de surprises. La preuve, une délégation saoudienne a fait le voyage à Paris pour tenter de trouver un accord avec Marco Verratti afin de faire venir l’international italien en Arabie Saoudite.

L’Arabie Saoudite s’attaque à Seko Fofana, mais le capitaine du RC Lens n’est pas le seul milieu de terrain évoluant en Ligue 1 à plaire aux clubs saoudiens, qui veulent tout rafler sur le marché des transferts durant ce mercato estival. Marco Verratti est également une cible saoudienne et plus précisément des dirigeants du club d’Al-Hilal, lesquels ont fait le voyage jusqu’à Paris afin de négocier la venue du natif de Pescara selon L’Equipe.

Pour l’heure, rien n’indique que Marco Verratti cèdera aux sirènes saoudiennes alors qu’il y a encore peu de temps, un retour en Série A dans un grand club tel que l’Inter Milan était par exemple évoqué. Un transfert au FC Barcelone a aussi été une possibilité, au même titre qu’un improbable rebond à Manchester City, où Pep Guardiola apprécie son profil. Si finalement, Marco Verratti part en Arabie Saoudite, alors ses détracteurs pourront sourire.

Riolo trolle Verratti... comme d'habitude

C’est notamment le cas de Daniel Riolo, qui ne cesse de critiquer l’international italien du PSG depuis des années, en particulier pour son hygiène de vie et son manque de professionnalisme. Sur son compte Twitter, le journaliste de RMC n’a pas manqué de tailler Marco Verratti alors que son transfert vers l’Arabie Saoudite se discute.

« Les Saoudiens veulent Verratti ? Ah bon ? Mais je pensais que City… que Pep voulait construire autour de lui… ou le Bayern plutôt non ? Ah non c’était le Réal c’est vrai.. ou le Barça .. ah merde je sais plus. Ah oui voilà L’inter … bon on verra bien » s’est amusé Daniel Riolo, qui rigolerait bien en cas de transfert de Marco Verratti vers l’Arabie Saoudite à seulement 30 ans. Reste que pour l’heure, le natif de Pescara est bien sous contrat avec le PSG et cela jusqu’en juin 2026. Autant dire que l’Arabie Saoudite devra donc payer le prix fort pour déloger Marco Verratti de la capitale française.