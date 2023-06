Les Saoudiens sont à Paris, Verratti dans l'avion ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que Lionel Messi est parti à Miami, et que Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid, un autre joueur clé du PSG est en mesure d'être transféré. Marco Verratti est en effet mis sous pression par l'Arabie Saoudite.

Les supporters du PSG doivent avoir le coeur bien accroché en ce début de mercato. Pour l’instant, aucun renfort n’a signé chez les champions de France, mais pire encore la date de la reprise de l’entraînement pourrait être repoussée faute d’un coach, la signature de Luis Enrique étant désormais attendue la semaine prochaine. En attendant, c’est la colonne des départs qui va se remplir.

Après Messi, Mbappé et Verratti ?

Après celui officiel de Lionel Messi, et tandis que les rumeurs bruissent sur l’avenir parisien de Kylian Mbappé, c’est dorénavant Marco Verratti qui est dans le collimateur. Le milieu de terrain italien, dont le retour en Serie A avait été évoqué, est dans le collimateur de l’Arabie Saoudite. Et, plus précisément du club d’Al-Hilal. Preuve que cette histoire n’est pas un bobard, une délégation saoudienne est même actuellement à Paris afin de trouver un accord avec Verratti et avec le Paris Saint-Germain.

En décembre dernier, Marco Verratti avait prolongé jusqu’en 2026 avec le PSG, lui qui avait rejoint le club de la capitale en 2012, le même jour qu’un certain Zlatan Ibrahimovic. Mais, en l’espace de quelques mois, Petit Hibou a compris qu’il n’était plus autant désiré par Nasser Al-Khelaifi, lequel avait pourtant dit quelques mois avant tout le bien qu’il pensait de l’international italien. À en croire L’Equipe, le président qatari a toujours du mal à se faire à l’idée de voir partir Marco Verratti, malgré la pression mise par les dirigeants saoudiens disposés à faire une grosse offre financière au Paris Saint-Germain, et salariale au milieu de terrain de 30 ans. En Arabie Saoudite, ce n’est rien moins que 30 millions d’euros par an qui attendraient celui dont l’hygiène de vie a souvent été mise en cause. De quoi le faire réfléchir, et la suite le prouve.

Tandis que les émissaires d’Al-Hilal sont à Paris, le joueur a discuté de cette offre avec Kylian Mbappé et certains de ses proches dans le vestiaire du PSG. Marco Verratti hésite d’autant plus à dire banco à l’Arabie Saoudite que Luis Enrique, futur entraîneur des champions de France, aurait déjà fait savoir qu’il comptait sur lui la saison prochaine. Une réflexion est donc en cours à la fois du côté du Paris Saint-Germain, qui ne peut pas totalement déshabiller son équipe de toutes ses stars, mais également du côté du milieu de terrain conscient qu'entre Paris et l'Arabie Saoudite, les ambitions sportives et la vie privée ne sont pas tout à fait identiques. Les prochains jours devraient donc être décisifs dans cet épineux dossier.