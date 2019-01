PSG : Véronique Rabiot dément les rumeurs et relance le suspense !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Adrien Rabiot suscite de nombreuses rumeurs ces dernières semaines, le silence absolu du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, à l'exception de quelques messages abscons sur les réseaux sociaux, contribuant à entretenir le flou sur son avenir au PSG et probablement ailleurs qu'au Paris SG. Alors que l'on a appris dimanche qu'il avait eu la douleur de perdre son père, Adrien Rabiot aurait refusé une offre venue de Tottenham annonçait L'Equipe. Mais ce lundi après-midi, Philippe Sanfourche, qui s'est entretenu avec Véronique Rabiot, a relayé les propos de cette dernière, laquelle a totalement balayé toutes les rumeurs qui circulent sur le compte de son fils.

« Véronique Rabiot, mère et agent d'Adrien Rabiot, dément catégoriquement avoir refusé une offre de Tottenham ou de tout autre club. La famille Rabiot, touchée par deux deuils successifs, est dans le temps du recueillement et n'a engagé aucune discussion sur l'avenir du joueur », explique le journaliste de RTL. A priori, à quatre jours de la fin du mercato d'hiver, et alors que son contrat au Paris Saint-Germain s'achève dans quelques mois, Adrien Rabiot n'a donc toujours pas choisi sa future destination. Le suspense va donc encore durer jusqu'au 31 janvier à minuit.