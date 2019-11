PSG : Vendre Neymar, Nasser Al-Khelaïfi est finalement intéressé

Dans : PSG.

Durant l’inter-saison dernière, Mauro Icardi est arrivé au Paris Saint-Germain en provenance de l’Inter Milan. Et pour le garder, Nasser Al-Khelaifi pourrait accepter de vendre Neymar.

Si bien qu’il a déjà relégué l'idole du Parc des Princes et le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale, à savoir Cavani, sur le banc des remplaçants. Pour cela, Icardi s’est montré ultra-efficace en cette première partie de saison. Auteur de 10 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant de 26 ans représente donc l’avenir et le futur du PSG à ce poste de buteur. Sauf que pour l’instant, l’international argentin n’est que prêté par son ancien club lombard. Compte tenu du bon départ d’Icardi, Leonardo souhaite lever l’option d’achat de 70 millions d’euros inscrite dans le prêt de l'ancien de la Sampdoria. Mais avant de conclure ce deal, le directeur sportif a plusieurs choses à régler.

Selon Calcio Mercato, la formation parisienne doit « d’abord s’assurer de rester dans les limites du fair-play financier de l’UEFA », les investissements réalisés sur Neymar et Kylian Mbappé ayant rendu la situation financière du PSG précaire. De plus, le futur d’Icardi pourrait avoir une liaison avec celui de… Neymar. Si Leo a fermé la porte à double tour pour Mbappé, le dirigeant brésilien n’a jamais bloqué Neymar. Désireux de quitter le PSG durant le dernier mercato estival, l’attaquant de 27 ans pourrait avoir les mêmes envies d’ailleurs en 2020. Un transfert XXL qui permettrait de remplir les caisses. Ce qui pourrait alors entraîner la levée de l’option d’achat d’Icardi. En attendant le dénouement de tous ces dossiers, le PSG va tenter de réaliser une très belle saison, et notamment en Ligue des Champions, où la valeur des uns et des autres pourrait encore évoluer.