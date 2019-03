PSG : Une vengeance à craindre contre l'OM ?

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

C'est peu dire que les supporters du Paris Saint-Germain sont encore sous le coup de la déception et encore plus de la colère suite au fiasco de mercredi soir au Parc des Princes face à Manchester United. Vendredi, des tags injurieux sont apparus au Camp des loges, et ce samedi encore le Collectif Ultras Paris se demande s'il se déplacera mardi à Dijon pour un match en retard de Ligue 1, alors que le championnat semble être déjà joué. Mais d'ores et déjà les regards se tournent vers le prochain match au Parc des Princes, le hasard ayant fait que ce premier rendez-vous post élimination soit contre l'Olympique de Marseille.

Et forcément, les choses pourraient être très tendues pour ce PSG-OM, car outre la rivalité avec les Phocéens, qui ne se privent pas de chambrer le Paris SG, et la colère contre les joueurs, rien n'est clair. Ce Paris-Marseille suscite donc des craintes. « C'est un sujet autrement plus sensible pour la direction du club comme pour les ultras. Ces dernières semaines, un tifo censé orner toute la tribune Auteuil était en préparation. Ce projet est pour l’instant mis entre parenthèses. A l’inverse, des banderoles hostiles seraient envisagées pour « saluer » le retour des hommes de Thomas Tuchel au Parc. Dans tous les cas, la fin de saison risque d’être longue. Pour les joueurs comme pour les supporteurs. Et le Parc pourrait parfois sonner creux », explique Le Parisien, qui a pris la température au sein des supporters et qui constate que les avis divergent sur l'attitude à tenir.