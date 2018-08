PSG : Une solution inattendue pour exfiltrer Trapp du PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Avec le retour de vacances d’Alphonse Areola, lequel a repris l’entraînement il y a une semaine, il y a un réel embouteillage au poste de gardien de but au PSG. Et c’est Kevin Trapp qui pourrait en faire les frais, malgré l’envie de l’Allemand de poursuivre sa carrière dans la capitale française. Selon les informations de Tuttosport, c’est en Italie que l’ex-gardien de Francfort pourrait rebondir. En effet, Naples verrait un bon œil le prêt du gardien de 28 ans.

Depuis la blessure d’Alex Meret (fracture du cubitus), le vice-champion d’Italie recherche activement un gardien. Deux pistes ont été activées : Ciprian Tatarusanu et Guillermo Ochoa. Mais le FC Nantes et le Standard de Liège ne sont pas vendeurs. Naples s’est donc rabattu sur Kevin Trapp et souhaiterait un prêt avec option d’achat. A en croire le média italien, le PSG envisage le départ du portier allemand et pourrait donc accepter cette proposition. Les cartes seraient maintenant dans les mains de Kevin Trapp. Et pour l’heure, difficile de savoir quelle décision va prendre le gardien du PSG, qui ne semblait pas dérangé outre mesure par le fait de devenir n°3 en France…