Au PSG ou au Brésil, Neymar dit ce qu'il pense des critiques

Dans : PSG, Mondial 2018.

Buteur et passeur décisif dans un match chaud face au Mexique, Neymar a démontré toute l’étendue de son talent quand le Brésil en avait le plus besoin. Malgré cela, l’attaquant du PSG a subi de nombreuses critiques, comme souvent liées à son attitude plus qu’à ses performances. Encore impliqué dans quelques actions douteuses, comme ce fut le cas précédemment lors de ce Mondial, le Brésilien voit tous les observateurs donner leur envie et montrer toute leur indignation à son sujet. Pas de quoi faire le faire sourciller, d’autant qu’il est habitué.

« Je n’écoute pas les critiques, j’essaye de minimiser tout ce qui se dit sur moi, même les compliments. Depuis toujours. Cela peut finir par vous perturber. Ces derniers jours, je n’ai pas parlé à la presse car je ne voulais pas de polémique. Il y a trop de gens qui parlent. J’ai juste à me concentrer sur le fait d’aider l’équipe, mes coéquipiers. Je suis venu pour gagner, rien d’autre. J’espère bien m’améliorer encore dans le tournoi, mais je savais que j’allais devoir retrouver mon rythme pour retrouver mon niveau. Je me sens mieux, nous allons de mieux en mieux », a souligné l’ancien joueur de Barcelone, persuadé que son équipe monte en puissance dans ce tournoi, après des débuts difficiles.