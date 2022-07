PSG : Une signature au Portugal pour recaser les jeunes

L'arrivée de Luis Campos au sein du PSG amène de nouvelles perspectives en terme de réseaux. C'est notamment le cas au Portugal où Vitinha a été recruté et où le club parisien pourrait s'allier au SC Braga.

Onze ans après l'arrivée de QSI à Paris, le PSG est devenu un poids lourd du football européen. Club le plus sacré en terme de titres de champion de France, candidat régulier à la victoire finale en Ligue des champions, qui peut douter que le PSG est maintenant une place forte en Europe. Mais, malgré les stars recrutées comme Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Neymar, il reste du travail au club parisien pour accroître son pouvoir d'attraction s'il est possible de le faire. L'arrivée de Luis Campos doit permettre de franchir ce palier supplémentaire.

Cela s'est rapidement remarqué avec une nouvelle stratégie sportive, l'ambition de créer un vrai bloc équipe et des recrues plus ambitieuses. C'est le cas de Vitinha arrivé récemment ou de cibles comme Gianluca Scamacca ou Hugo Ekitike. Mais, ce n'est pas tout pour le Portugais qui aime solliciter les réseaux présents dans son pays natal. En effet, le club parisien souhaite finaliser un partenariat avec le SC Braga, quatrième du dernier championnat portugais. Un accord est tout proche entre les deux parties pour en faire le club satellite du PSG.

🚨 JUST IN: PSG & SC Braga are on the verge of signing a partnership - Antero handling the talks, this would allow Paris to more easily offload players. @le_Parisien 🇵🇹🚪