PSG : Une remontada ? Quelle remontada ?

Dans : PSG.

Quatre ans après la fameuse remontada subie à Barcelone, le Paris Saint-Germain va retrouver la pelouse du Camp Nou mardi pour un nouveau match de Ligue des Champions.

Ce choc entre Paris et Barcelone n’aura pas la saveur qu’il aurait mérité, puisque l’enceinte catalane sera à huis clos à cause de la crise du Covid-19… Mais cela n'empêchera pas de vivre un grand rendez-vous. Surtout que Paris n’est plus revenu à Barcelone depuis mars 2017, et la déculottée 1-6 subie lors de la remontada, après le 4-0 de l’aller au Parc des Princes. Autant dire que le groupe francilien aura une petite envie de revanche. Car même si le groupe a changé depuis, certains joueurs qui ont vécu ce traumatisme sont encore présents, à l’image de Marquinhos. Mais pour le défenseur brésilien, cette remontada est déjà aux oubliettes.

« La remontada, c'est une expérience qu'on a eue, difficile à vivre, mais qu'on a digérée. Aujourd'hui, on est dans une autre situation, avec de nouveaux joueurs qui sont arrivés. C’était un moment difficile, mais ça fait tellement longtemps, et on a vécu tellement d'autres choses après, ça fait partie du passé. Nos deux équipes ont une histoire, on a joué tellement de choses l'un contre l'autre. On a gagné, ils ont gagné... C'est toujours un évènement compliqué à vivre, mais il faut savoir gérer et digérer, laisser toutes ces choses en dehors du terrain. Ce Barça-PSG est un match très important. C'est la Ligue des Champions, face à un grand adversaire, un match que tous les joueurs rêvent de jouer. On sait qu'au Camp Nou, c'est très difficile face au Barça, alors il faut avoir la bonne personnalité et la bonne attitude pour ramener la victoire à la maison. Aujourd'hui, c'est très difficile de parler de favoris pour ce match. Je pense que ça dépend beaucoup de l'attitude, des stratégies qui seront à mettre en place. Beaucoup de choses peuvent se décider dans le contexte du match. Le Barça, c'est le Barça : il y a de grands joueurs, ils sont chez eux. Nous aussi, on a nos forces et nos grands joueurs. Ce sera un beau match », a confié, sur France Bleu Paris, le capitaine du PSG, qui espère juste faire un bon résultat à Barcelone pour tenter de passer le cap des huitièmes de finale de la C1. Pour le reste, ce sera juste du bonus...