PSG : La remontada du Barça, Paris n’a pas retenu la leçon

A l’affût au cas où Lionel Messi décidait de quitter le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain affiche ouvertement sa volonté de recruter l’Argentin alors que les deux clubs vont s’affronter en Ligue des Champions. Un comportement mal perçu en Catalogne.

Ça commence à faire beaucoup pour le FC Barcelone. A l’approche de leur confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club catalan se plaint des déclarations du champion de France pour draguer Lionel Messi. Des sorties perçues comme une tentative de déstabilisation et surtout un manque de respect pour les Blaugrana, également choqués par la Une de France Football avec l’Argentin sous le maillot francilien. Mais les Parisiens feraient mieux de se méfier, prévient le journaliste de Mundo Deportivo Xavier Bosch, qui se rappelle de la dernière fois où le PSG n’avait pas respecté le Barça.

« Il est possible que le PSG élimine le Barça. Il se peut aussi que Messi joue au PSG la saison prochaine. Koeman et les trois candidats à la présidence du Barça ont montré du caractère et de la détermination pour mettre fin au manque de respect du PSG. Pour un club qui veut être si grand, il fait preuve d'un excès d'arrogance et d'un manque de "grandeur", a dénoncé le spécialiste espagnol. On a du mal à croire que même eux ne soient pas plus prudents vu ce qui leur est arrivé. Après le 4-0, cette vidéo de Verratti, Matuidi, Meunier et Draxler en train de se moquer du Barça en mangeant une pizza a été le début du 6-1, la plus grande remontada de l'histoire de la Ligue des Champions. Alors un peu de respect pour le Barça. » Que les Catalans se rassurent, le PSG n’a sûrement pas oublié…