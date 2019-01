PSG : Une prolongation ou le banc, Nkunku devra choisir

Dans : PSG, Mercato.

Seulement titularisé à huit reprises toutes compétitions confondues, Christopher Nkunku (21 ans) pouvait s’attendre à un meilleur total cette saison.

Compte tenu de ses performances en pré-saison, le milieu du Paris Saint-Germain aurait mérité un rôle plus important. C’est aussi l’avis du principal intéressé qui a fait savoir par l’intermédiaire de son agent qu’il envisageait un départ cet hiver. D’autant que le titi parisien ne manque pas de sollicitations sur le marché des transferts. L’AS Saint-Etienne et Parme se sont manifestés selon Paris United, qui confirme également l’intérêt d’Arsenal et de son manager Unai Emery.

De son côté, le PSG n’est pas contre, mais à une seule condition. D’après la BBC, le club francilien souhaite prolonger son joueur sous contrat jusqu’en 2020 avant de le prêter. Une manière de protéger Nkunku avant l’été prochain, sachant que les Gunners aimeraient négocier une option d’achat avec le prêt. Reste à savoir ce qu’en pensera le milieu polyvalent. Peu utilisé, le Parisien sera peut-être réticent à l’idée de prolonger. Mais sans prolongation, Paris le retiendra… sur son banc des remplaçants.