PSG : Une offre totalement inattendue pour Xavi Simons

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Absent des plans de l’entraîneur Mauricio Pochettino, qui ne l’a aligné qu’une seule fois en première partie de saison, le milieu Xavi Simons se dirige vers un départ à la fin de son contrat l’été prochain. A moins que les Rangers ne parviennent à conclure son transfert avec le Paris Saint-Germain dès le mois de janvier.

Un seul petit match, c’est le triste bilan de Xavi Simons (18 ans) avec l’équipe première du Paris Saint-Germain cette saison. Le milieu offensif, très en vue avec les U19 entraînés par Zoumana Camara, n’a jamais eu sa chance jusqu’à ce 32e de finale de Coupe de France contre les amateurs de Feignies-Aulnoye (3-0) le 19 décembre dernier. Autant dire que cette unique apparition en première partie d’exercice ne suffira pas pour convaincre le Néerlandais. Pour rappel, l’ancien pensionnaire de la Masia du FC Barcelone arrive à la fin de son contrat.

Le Paris Saint-Germain lui a transmis une offre de prolongation. Mais avant de l’accepter, Xavi Simons et son agent Mino Raiola réclament des garanties sportives. Autrement dit, le joueur veut être certain d’avoir une place dans l’effectif professionnel, ce qui n’est manifestement pas le cas à l’heure actuelle. Du coup, cette situation incertaine laisse la porte ouverte aux clubs intéressés. D’après le quotidien As en Espagne, le FC Barcelone, qui se verrait bien récupérer son ancien talent, ne serait pas le seul sur ce dossier.

Simons convoité par un compatriote

Nos confrères parlent également d’un intérêt des Rangers, et plus précisément de leur manager Giovanni van Bronckhorst. Celui qui a succédé à Steven Gerrard en novembre dernier apprécie beaucoup les qualités de son compatriote et souhaite faire de lui la tête d’affiche de son projet. Le technicien a visiblement convaincu ses dirigeants puisque ces derniers, au lieu d’attendre que le Parisien soit libre dans quelques mois, envisagent d’envoyer une offre dès cet hiver. Mais le club écossais s’expose à un refus du Paris Saint-Germain, déterminé à prolonger l’un de ses jeunes les plus prometteurs.