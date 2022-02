PSG : Une offre scandaleuse reçue pour Kurzawa

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Totalement mis au placard depuis des semaines, Layvin Kurzawa était dans la liste des joueurs dont le PSG souhaitait se débarrasser lors du mercato d'hiver. Mais Leonardo a reçu une offre stupéfiante.

Parmi les nombreuses décisions prises depuis le rachat du PSG par QSI, certaines ont été très étonnantes, et cela a notamment été le cas en juin 2020 lorsque le club de la capitale a prolongé le contrat de Layvin Kurzawa jusqu’en 2024 avec un salaire proche de 500.000 euros par mois. Depuis, le défenseur français de 29 ans est mis au placard, et a disparu des radars. Après un premier essai au mercato 2021, les dirigeants ont pris contact avec le nouvel agent de Kurzawa, lequel en a usé quatre depuis sa signature à Paris. Globalement le Paris Saint-Germain est disposé à laisser partir leur défenseur, pour peu que le club intéressé par un prêt accepte de prendre une grosse partie de son salaire. Selon L’Equipe, lundi, alors que le marché hivernal des transferts tirait à sa fin, Layvin Kurzawa a été proposé à Bordeaux et à Lille. Le LOSC a rapidement fait savoir qu’il n’était pas intéressé, mais les Girondins ont, eux, essayé de négocier avec le club de la capitale.

Kurzawa pour 0 euro, Bordeaux a tenté le coup

Cependant, les négociations n’ont pas duré longtemps, car le club au scapulaire a rapidement fixé les règles pour recruter Layvin Kurzawa, et ces règles bordelaises ont mis KO Leonardo et le PSG. En effet, les Girondins de Bordeaux n’auraient payé une indemnité à Paris qu’en cas de maintien. Et pour le salaire, c’était encore plus simple, Gérard Lopez refusait de payer le moindre euro au défenseur. Face à ce blocage, la discussion a tourné court, et le Paris Saint-Germain a pris note que Kurzawa finirait cette saison sous le maillot du PSG.