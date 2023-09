Wijnaldum signe en Arabie Saoudite, 10ME pour le PSG

Georginio Wijnaldum a signé ce samedi son contrat en Arabie Saoudite. Un transfert de l'international néerlandais qui rapporte 10 millions d'euros au PSG.

C’était attendu, mais c’est désormais officiel ou presque, Georginio Wijnaldum quitte le Paris Saint-Germain et s’est engagé avec le club saoudien d’Al-Ettifaq. Le mercato est en effet encore ouvert en Arabie Saoudite pour une semaine, et c’est pour cela que l’international néerlandais a été en mesure de signer un contrat de trois ans comme le rapporte Fabrizio Romano. Dans cette équipe, Wijnaldum travaillera sous les ordres d'une certain Steven Gerrard.

Gini Wijnaldum has just signed as new Al Ettifaq player from Paris Saint-Germain, medical tests also completed 🟢🔴🇸🇦



Three year contract, €10m package to PSG for permanent transfer.



Gerrard wanted Gini who’s gonna play next to Jordan Henderson. pic.twitter.com/gaNqkICpVf